Мария Сыропятова На фудкорте строящегося ТРЦ «Планета» появятся Cinnabon и Gelateria Italiana Всего соглашения подписаны с 30 заведениями Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определены заведения, которые разместятся в фудкорте строящегося ТРЦ «Планета» на месте бывшего пермского ипподрома (шоссе Космонавтов, 162б). Об этом сообщили в компании-инвесторе проекта — MallTech.

Всего планируется открыть 30 заведений. Среди открывающихся впервые в Перми точек индустрии общественного питания — американская сеть кафе-пекарен Cinnabon и итальянская сеть Gelateria Italiana.

Также будут представлены McDonald’s, KFC, Burger King, Sushi Make, Makao Wok, Pho Bo Poke, «Цыплята по-английски», «Столовая Мини», «Сковородка», «Восток Папа».

Площадь фудкорта составит 2,5 тыс. кв. м, количество посадочных мест — 1,1 тыс.

Открытие ТРЦ «Планета» намечено на II квартал 2021 года.

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