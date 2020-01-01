День студента на «Азоте» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вновь принимает группу будущих специалистов химической промышленности. До середины февраля изучать завод изнутри будут студенты профильных специальностей Березниковского политического техникума, сообщает пресс-служба предприятия.

К каждому студенту-практиканту прикреплён наставник. Он делится своим опытом и помогает освоиться с особенностями производства. Анастасия Осинникова обучается в политехническом техникуме по специальности «Аппаратчик химического производства». Для неё это первая практика. Она проходит её в уникальном цехе высших алифатических аминов.

Анастасия Осинникова, студентка Березниковского политехнического техникума:

— Поразили масштабы производства, огромные агрегаты, большое количество информации. Для меня эта практика полезна не только в качестве ознакомления с заводом, но в написании моей дипломной работы на тему «Абсорбция». Проще писать о том, что уже увидел вживую и понял суть процесса. На практику шла целенаправленно на «Азот», потому что предприятие рассматриваю как будущее место работы. Привлекают перспективы и условия труда.

Сейчас на «Азоте» практику проходят 36 человек. Предприятие много лет сотрудничает с учебными заведениями Перми, Соликамска, Томска и Березников. Ежегодно две-три сотни студентов проходят на «Азоте» практику, и некоторые после получения диплома возвращаются на предприятие в качестве молодых специалистов. За два года предприятие пополнилось 500 новыми сотрудниками. Один из основных поставщиков — Березниковский политехнический техникум.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Для студентов это возможность применить знания на практике, получить необходимые навыки, а для предприятия — отобрать именно тех молодых специалистов, потенциальных работников, которые смогут себя проявить в дальнейшем. Кроме того, тесное сотрудничество с профильными учебными заведениями в сочетании с работой собственного учебного центра позволило снизить средний возраст сотрудников до 40 лет.

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