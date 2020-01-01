Елена Синица
Экс-мэра Дмитрия Самойлова наградили почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь»
Премию он намерен перечислить в благотворительный фонд
На заседании Пермской городской думы во вторник, 26 января, депутаты приняли решение о награждении бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь».
«Мы проработали с Дмитрием Ивановичем практически полный созыв, знаем его дела, его желание сделать наш город лучше», — отметила председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова.
Сам Дмитрий Самойлов поблагодарил за оказанное ему доверие и сообщил, что денежную часть награды перечислит в фонд «Дедморозим».
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