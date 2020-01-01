Татьяна Сукрушева Пермский край получит от федерального правительство 40 млн руб. на строительство спортобъектов Всего регионам перечислят 2 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Премьер-министра России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 78 регионам 2 млрд руб. на строительство объектов для занятия физкультурой и спортом. Об этом сообщает сайт правительства России.

Пермский край получит из этого объёма 40 млн руб. Средства будут направлены на оснащение спортивных площадок, футбольных полей новым оборудованием, а также на строительство новых спортивных объектов.

Отметим, что субсидии регионам варьируются в сумме от 20 до 40 млн руб.

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