Пермская филармония приглашает в знаменитые танцевальные клубы Гарлема 30-х годов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Старый джаз, который звучал на танцевальных площадках Нового Орлеана, Чикаго, Нью-Йорка и других больших городов Нового Света, и сегодня не оставляет равнодушным никого из тех, кто слышит завораживающие звуки этой самой яркой и танцевальной музыки в мире. Поскольку свинг, лежащий в основе джазовой музыки, это, прежде всего, движение, ощущение, танец, напоминает пресс-служба Пермской филармонии.

Линди-хоп, бальбоа, чарльстон, аутентик-джаз, тэп-дэнс — все эти невероятные зажигательные танцы начала и середины XX века вдохновляют музыкантов BO Jazz Band. Музыканты BO Jazz Band не только играют джаз, но и танцуют: Игорь и Полина Ямпольские — профессиональные тэп-дэнсеры (степисты), хореографы-постановщики в стилях тэп-дэнс и бади перкашн, фанаты бальбоа, линди-хопа и аутентик-джаза. Два других участника группы — Максим Ляпин, рояль, и Ираклий Долидзе, контрабас.

Созвучие «ВО» в названии BO Jazz band — дань уважения танцовщику Биллу «БОджанглсу» Робинсону, сделавшему tap dance (степ) известным на весь мир, и Анатолию БОрисовичу Полянскому, который создаёт лучшую танцевальную обувь.

BO Jazz Band представят в Пермской филармонии свою новую камерную программу «Джаз & Степ»(6+), в которой каждая композиция — это суперхит Золотой Эпохи Джаза. Самые любимые, знакомые каждому композиции из репертуара Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Луи Армстронга, Френка Синатры, а также импровизации и номера от мастеров степа Игоря и Полины Ямпольских.

Программа «Джаз & Степ» перенесёт вас в знаменитые танцевальные клубы Гарлема 30-х годов, где пары танцевали свинг и мамбо, а солисты поражали публику виртуозным исполнением чечётки. Музыканты поговорят о джазе, раскроют несколько секретов о том, как устроена эта музыка и что в ней завораживает миллионы людей по всему миру вот уже больше века.

1 февраля в 19:00. Органный концертный зал.

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