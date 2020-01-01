Елена Синица В Перми стартовал приём заявлений о компенсации части расходов на оплату путёвок в лагерь Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В департаменте социальной политики администрации Перми начался приём заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату путёвки в лагерь. Об этом сообщает горадминистрация.

Бюджетная поддержка распространяется на загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории всей России, а также в детские специализированные лагеря в Пермском крае.

Размер поддержки составляет от 30% до 100% в зависимости от величины среднемесячного дохода либо от социального статуса семьи.

В течение месяца после окончания поездки в лагерь родителям необходимо подать сведения о реквизитах счёта для перечисления компенсации, а также отчётные документы в департамент. Список документов, необходимый для получения компенсации, можно найти на официальном сайте администрации Перми. Приём заявлений будет осуществляться до 31 июля.

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