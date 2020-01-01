Елена Синица Средняя ожидаемая зарплата прикамских студентов составила 25 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики рекрутингового портала hh.ru провели исследование зарплатных ожиданий студентов вузов Пермского края. Оказалось, что средняя ожидаемая зарплата этой категории граждан — 25 тыс. руб.

Самой популярной профессиональной сферой среди студентов стало «страхование». Порядка 12% резюме в этой области принадлежит учащимся вузов и ссузов.

На втором месте по популярности — сфера «наука и образование» (11%), далее — «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (10%). Реже всего резюме студентов встречаются в профсферах «транспорт, логистика», «рабочий персонал» и «безопасность» (по 2%).

Большинство студентов ищут работу с полной занятостью (83%), чуть больше трети рассматривает частичную занятость (35%). По 9% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству. Только 2% ищут варианты волонтёрства.

При этом предпочтительный график работы — полный день (в 77% резюме студентов указан этот вариант). Гибким графиком интересуются 39%, сменным — 29%, удалённой работой — 25%.

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