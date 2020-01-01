Елена Синица В Прикамье директора детского сада обвиняют в мошенничестве на сумму в 8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре директору частного садика предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По версии полиции, она уговорила девятерых воспитателей оформить статус ИП для последующего получения ими субсидий из краевого бюджета. Воспитатели соглашались, «так как не знали о дальнейших планах директора детского сада».

В результате этого 45-летняя жительница Кунгура являлась фактическим руководителем десяти ИП, затем, по версии полиции, составляла подложную документацию, необходимую для обращения в краевое министерство образования и науки за получением субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования.

В документах указывалась недостоверная информация о численности воспитанников, количестве дней посещения и получения ими дошкольного образования. Так, на её счёт и счета подконтрольных ИП перечислялись деньги из краевого бюджета за якобы оказанные услуги.

Как сообщает краевое ГУ МВД России, руководителем частного дошкольного учреждения незаконно получены денежные средства в сумме свыше 8 млн руб.

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