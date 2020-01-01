В Прикамье количество инфицированных COVID-19 жителей превысило 38 тыс. человек За сутки выявлено 297 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 118 человек выздоровели, 18 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 38 069 случаев заражения COVID-19. Из них 31 276 человек выздоровели, 2410 — скончались (1385 — напрямую от вируса, 1025 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4429 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 74 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 41,2%.

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