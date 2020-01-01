Татьяна Сукрушева В Перми ледовые городки временно закрыты из-за потепления Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Ледовые локации» Перми временно прекратили работу из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В списке закрытых мест: городки в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть», на площади перед ДК «Урал», в парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и УДС «Молот», в сквере им. Дзержинского, Театральном сквере, на набережной Камы и перед ДК им. Солдатова. Также ограничен вход на выставку «Зимний вернисаж» на городской эспланаде.

Срок закрытия в мэрии не уточняют. По прогнозу Гидрометцентра РФ, дневная температура от 0° и выше (до +2°) может продлиться до субботы включительно.

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