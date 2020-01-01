VERRA Travel нашла северную Атлантиду Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

В начале января путешественники VERRA TRAVEL совместно с командой Arctic Trophy совершили 10-дневную автоэкспедицию #ЗатеряннаяБиармия в Архангельскую область. Они посетили шесть регионов страны и установили памятный знак VERRA Travel в деревне Сёмжа на берегу Белого моря. Впечатлениями о путешествии команда поделилась с участниками travel-встречи, которая прошла в автоцентре «Тойота» на шоссе Космонавтов.

Биармию, таинственную землю, часто называют затерянной Северной Атлантидой, о которой говорят мифы и легенды. В настоящее время учёные продолжают споры о её границах. По разным данным, Биармия располагалась в районе современной Северной Карелии, Мурманской и Архангельской областей и территории Пермского края.

«Идея посетить одну из частей её территории пришла после поездки в Чердынь и знакомства с кандидатом географических наук Павлом Ширинкиным», — рассказывают пермские путешественники. Именно туда, в загадочный край земли с суровым климатом, бескрайними просторами тундры, где день зимой не наступает никогда, а небо украшено всполохами северного сияния, отправились 16 путешественников в составе пяти экипажей.

4000 км пути через шесть регионов России, ледовые переправы, зимники по замёрзшей тундре и болотам, где могут пройти только техника с колёсами больше человеческого роста и легендарные внедорожники Toyota. Долгий путь от Северодвинска и Архангельска на север в мало кому известные, но манящие своей аутентичностью Мезень и Сёмжу.

По дороге на полярный круг в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге участники экспедиции провели телемост с главным Дедушкой страны и передали северные приветы детям, подопечным благотворительного фонда «Берегиня». По пути команда посетила посольство национального парка «Русская Арктика», Дом снеговика и даже прогулялась по набережной Белого моря. В память о пермяках Северу в деревне Сёмжа установили знак «Полярный круг VERRA TRAVEL».

Во время путешествия участники экспедиции берегли природу — собирали мусор и сдали его на переработку, среди жителей поселений на маршруте провели эковикторины и разыграли подарки.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Проект VERRA Travel — это возможность интересно путешествовать на автомобиле и получать новые эмоции. Поездка в Поморье доказала это на 100%. В соответствии с ценностями компании VERRA мы уделяем особое внимание заботе об экологии, благотворительности и безопасности на дороге. С автомобилями Toyota можно быть абсолютно уверенными, что экспедиция достигнет всех точек маршрута, а участники получат максимальное удовольствие от путешествия.

Наталья Каменских, участница путешествия:

— Кто бы мог подумать, что можно влюбиться в Русский Север? Можно! И здесь главное — комплекс факторов: команда организаторов проекта VERRA Travel, фантастическая команда участников, невероятные места.

Ирина Борисова, участница экспедиции:

— Если мы открыты миру, он открывается для нас. Меня друзья спрашивают: поехала с незнакомыми людьми, как тебе, повторишь ли ещё? Мы действительно познакомились все только 1 января. Но за 340 часов вместе сдружились крепко-крепко. Поеду ли я ещё? Да, не один раз поеду.

Марина Содномова:

— У меня произошло полное обнуление жизни. Всё совершенно новое — люди, места, впечатления. Это было так кайфово и классно. Мы стали командой. Я нигде не видела такого потрясающего пространства. Было так хорошо, что не хочется расплёскивать эмоции. Фантастические чувства и ощущения. Это было супер!

Наталья Кашина, участница клуба VERRA Travel:

— После поездок VERRA TRAVEL послевкусие всегда остаётся настолько приятным! Когда ты каждое утро просыпаешься, вспоминаешь поездку и понимаешь, что это было действительно потрясающее путешествие, которое украшает жизнь!

Это путешествие — одна из многочисленных поездок клуба любителей автомобильных приключений VERRA TRAVEL. В них участники отправляются в надёжной компании — все поездки сопровождает подготовленный автомобиль «Тойота». Узнать о новых маршрутах VERRA Travel и присоединиться к путешествиям на любом автомобиле можно на сайте travel.verra.ru или в телеграм-канале VERRA Travel.

По сообщению пресс-службы компании VERRA

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