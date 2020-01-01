Алиса Окулова В Перми приставы зафиксировали единовременную оплату рекордного долга в рамках рейда с ГИБДД Автомобилист на месте заплатил более 1,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

В УФССП по Пермскому краю зафиксировали рекордную единовременную оплату долга в рамках совместных рейдов с ГИБДД.

Во время рейда был остановлен автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого задолжал более 1,8 млн руб. При этом водитель согласился на месте оплатить весь долг, так как его автомобиль мог быть арестован.

В УФССП отмечают, что должник воспользовался терминалом, находящимся в мобильном пункте судебных приставов.

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