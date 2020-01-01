В феврале мэрия Перми разыграет 28 участков для многодетных семей
Все они находятся в микрорайонах Чапаевском и Налимихе
Администрация Перми 9 февраля проведёт жеребьёвку по 28 земельным участкам, которые предназначены для многодетных семей.
Как уточнили в мэрии, 20 участков расположены в микрорайоне Налимиха (Кировский район), восемь — в микрорайоне Чапаевском (Орджоникидзевский район). Площадь участков — от 471 кв. м до 599 кв. м.
Напомним, в прошлом году распределены 44 участка, а с начала действия программы — 2014 участков.
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