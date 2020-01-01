Мария Сыропятова ТЦ «Речник» будет реконструирован Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание торгово-делового центра «Речник» (ул. Монастырская, 2) будет реконструировано. Об этом сообщили в администрации Перми. Вместе с ним также будут реконструированы расположенные в одном квартале с ним здание объекта культурного наследия «Контора пароходства братьев Каменских», одноэтажные склады и гараж.

В середине декабря 2020 года в мэрии утвердили проект планировки территории (разработан по инициативе ООО «ТДЦ на набережной»), согласно которому на участках будут изменены «красные линии», так как в действующем виде они «режут» участки.

Согласно документам, «Контора пароходства братьев Каменских» может быть увеличена в три раза. По данным «Нового компаньона», в распоряжении собственника есть материалы, которые позволяют доказать, что первоначально здание располагалось на большей территории.

Также проектом планировки утверждено строительство муниципальной автостоянки между речным вокзалом и ТЦ «Речник» на том же месте, где она существует и сейчас. При этом в мэрии пояснили, что «красные линии», расположенные в непосредственной близости от стоянки, останутся без изменений.

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