HeadHunter: средняя предлагаемая зарплата в Прикамье в прошлом году составила 44,7 тыс. руб. При этом чаще всего соискателям работодатели предлагали 30 тыс. руб. в месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков портала hh.ru, в 2020 году средняя предлагаемая зарплата соискателям составила 44,7 тыс. руб., при этом работодатели чаще всего предлагали 30 тыс. руб. в месяц. И если последняя цифра не изменилась по сравнению с «доковидным» 2019 годом, то средняя предлагаемая зарплата выросла (в 2019 году она составляла 41,5 тыс. руб.).

При этом средняя ожидаемая соискателями зарплата в прошлом году составила 38,1 тыс. руб. Самые высокие ожидания — в сфере «добыча сырья» — 77,7 тыс. руб. При этом в реальности больше всего в среднем работодатели предлагают в сфере «строительство» — 59,1 тыс. руб.





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