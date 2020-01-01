В Прикамье за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае скончались 19 человек, инфицированных коронавирусом. Из них десять — напрямую от вируса, девять — от сопутствующих заболеваний.

Также за сутки в регионе зафиксировано 295 новых случаев заражения, 207 человек выздоровели.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Пермском крае выявлено 37 772 случая заражения, выздоровели 31 158 человек, скончались 2392 человека (1374 — напрямую от вируса, 1018 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4409 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 79 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 42,5%.

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