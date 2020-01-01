В несанкционированной акции в Перми приняли участие 2 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным правоохранительных органов, в несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального в Перми приняли участие 2 тыс. человек. Около 2,3 тыс. человек — в акции у Театра-Театра.

Напомним, шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального началось в Перми в субботу, 23 января, в 14.00. Протестующие прошли по центральным улицам города и завершили акцию возле драмтеатра.

Несмотря на то, что шествие не было согласовано с городскими властями, массовых задержаний не было. Незадолго до начала акции был задержан координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов. Ему вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Также был задержан гражданский активист Юрий Бобров и юрист штаба Артём Файзулин.

Акция проходила в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального не только в Перми, но и в других городах России.

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