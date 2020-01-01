На аукцион по ремонту Восточного обхода заявились 14 компаний Итоги будут подведены 25 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение ремонтных работ на Восточном обходе (9-й–12-й км) в Пермском районе. Начальная максимальная цена контракта составила 47,7 млн руб.

Площадь нового покрытия составит 40,2 тыс. кв. м. Подрядчик должен установить временные дорожные знаки, снять прежнее асфальтобетонное покрытие и положить новое, нанести горизонтальную дорожную разметку. Все работы должны быть выполнены до 15 июля 2021 года.

На конкурс заявились 14 компаний, одна заявка впоследствии была отозвана. Итоги конкурса будут подведены 25 января.

Напомним, ранее один из участков Восточного обхода — от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы — протяжённостью 5,5 км оценили в 38 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.