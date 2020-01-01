На пост ректора Пермской фармакадемии претендуют четыре кандидата Среди них действующий руководитель вуза Поделиться Поделиться Твитнуть

Учёный совет Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) утвердил список кандидатов на пост ректора: это действующий руководитель вуза Алексей Турышев, профессор кафедры фармацевтической технологии ПГФА Ольга Олешко, профессор кафедры фармацевтической химии ПГФА Евгений Курбатов, завкафедрой токсикологической химии ПГФА Тамара Малкова.

Среди требований, предъявляемых к выдвиженцам, было наличие высшего образования, опыта управления персоналом и проектами, учёной степени или звания. Теперь список кандидатов необходимо согласовать с краевым правительством, советом ректоров Пермского края и с аттестационной комиссией Минздрава РФ. Только после этого учёный совет назначит дату проведения конференции по выбору ректора. Ректора выберут в ходе конференции с помощью тайного голосования.

Сейчас ректором ПГФА является Алексей Турышев. Он был назначен на эту должность в декабре 2015 года.

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