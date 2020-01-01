Оперштаб продлил все текущие ограничения в Прикамье до 7 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 22 января, состоялось очередное заседание регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Его итог — все текущие ограничение продлены до 7 февраля. То есть заведениям общепита запрещено работать с 01:00 до 06:00, запрещено проведение корпоративов, свадеб.

В кинотеатрах и театрах разрешена заполняемость не более 50% от имеющихся мест, при этом рассадка зрителей должна быть в «шахматном» порядке.

По-прежнему запрещена работа ночных клубов и детских развлекательных центров.

Жителям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

И главное, продлено обязательное ношение масок.

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