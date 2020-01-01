Алиса Окулова Дом купца Лаптева в Перми признан выявленным объектом культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края признала «Флигель купца Лаптева (постоялый двор) с воротами» на шоссе Космонавтов, 25 выявленным объектом культуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас проходит историко-культурная экспертиза документов, которые обосновывают включение здания в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В рамках экспертизы будет проанализирована историческая и архитектурная ценность здания. При положительном решении эксперт укажет категорию охраны памятника и его особенности, подлежащих обязательному сохранению.

Кирпичное здание построено в конце 70-х годов XIX века крестьянином Михаилом Пошехоновым. Изначально в нём располагался постоялый двор. Позже дом перешёл во владение купца бакалейных товаров Лаптева. После революции в здании располагались школа и библиотека, позже дом стал жилым.

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