Алиса Окулова
Правительство упростило оформление электронного полиса ОСАГО
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Операторы цифровых финансовых платформ (или маркетплейсов) получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Данное решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг, которые предоставляют маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична цене на официальных сайтах страховых компаний.
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