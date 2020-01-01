Алиса Окулова Правительство упростило оформление электронного полиса ОСАГО Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Операторы цифровых финансовых платформ (или маркетплейсов) получат доступ к автоматизированной информационной системе ОСАГО. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Данное решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг, которые предоставляют маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична цене на официальных сайтах страховых компаний.

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