Татьяна Сукрушева
Жители Пермского края задолжали за газ 91,4 млн руб.
За прошлый год долг уменьшился на 18,6 млн руб.
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По состоянию на 1 января 2021 года сумма задолженности за газ населения Пермского края составила 91,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
За четвёртый квартал 2020 года задолженность жителей перед компанией уменьшилась на 18,6 млн руб.
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