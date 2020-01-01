Татьяна Сукрушева Жители Пермского края задолжали за газ 91,4 млн руб. За прошлый год долг уменьшился на 18,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива

По состоянию на 1 января 2021 года сумма задолженности за газ населения Пермского края составила 91,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

За четвёртый квартал 2020 года задолженность жителей перед компанией уменьшилась на 18,6 млн руб.

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