Татьяна Сукрушева В Перми из-за потепления могут закрыть ледовые городки Поделиться Поделиться Твитнуть

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На следующей неделе «ледовые локации» Перми могут временно прекратить работу из-за ожидающегося потепления. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Временное закрытие ледовых объектов произойдёт при температуре воздухе выше -4°.

Приостановить работу могут следующие ледовые локации: в саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть», на площади перед ДК «Урал», парке им. Чехова, на площади перед клубом им. Златогорского, в сквере им. Розалии Землячки, на площадях перед клубом «Юбилейный» и ДК им. Солдатова. Также возможно ограничение входа на выставку «Зимний вернисаж» на городской эспланаде.

Точный график работы ледовых локаций можно будет узнать ближе к ожидаемому потеплению, то есть к понедельнику-вторнику.

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