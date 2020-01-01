Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти выходные, с 22 по 24 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Центральный выставочный зал

22 января в Центральном выставочном зале открывается выставка Анастасии Славновой «Наедине со стихией» (0+).

22 января в Доме художника открывается выставка детского рисунка «Разноцветный мир» (0+).

22 января с 04:40 до 23 января, 03:30 TheatreHD покажет звпись оперы «Травиата» (16+) в постановке The Met с участием Натали Дессе и Дмитрия Хворостовского.

22 января в 06:00 молодая перспективная лондонская певица Арло Паркс (18+) устраивает концерт в честь скорого выхода дебютного альбома «Collapsed in Sunbeams» — он увидит свет 29 января. 20-летняя Паркс уже привлекла внимание как BBC и NME, так и меломанов: у нее почти 3 млн ежемесячных слушателей на Spotify, а несколько ее треков уже преодолели порог в 10 млн прослушиваний. Стоимость билетов 7 долларов.

22 января в 18:00 музей PERMM приглашает на онлайн-лекцию «Я не изучал современное искусство в школе. Как мне его понимать?!» (16+).

22 января в 19:00 музей PERMM приглашает на онлайн-лекцию Александры Гарт «Современные художники и печатная графика» (16+).

22 января в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Берлин» (12+). Стоимость 200 рублей.

23 января с 04:40 до 24 января, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Тоска» (16+) в постановке Франко Дзеффирелли для The Met с участием Плачидо Доминго.

23 января в 12:00 и 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на балет «Анюта» (0+).

23 января в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут документальный фильм «Фрида Кало» (12+).

23 и 24 января в 18:00 Пермский театр юного зрителя приглашает на премьеру спектакля «Я вижу солнце» (12+, от 14 лет) по повести грузинского писателя Нодара Думбадзе, посвященного 75-летию Победы. Спектакль народного артиста РФ Михаила Скоморохова рассказывает о военном времени через историю грузинского мальчика Сосо, чье отрочество пришлось на страшные 1941 — 1945 годы. Спектакль повествует о теплоте человеческих отношений, которую так сложно было сохранить в это нелегкое время. В масштабном сценическом действе участвуют все актеры театра и студенты актерского отделения ПГИК.

24 января с 04:40 до 25 января, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Манон» (16+) в The Met.

24 января в 06:00 стартует фестиваль с участием рок-звезд и кантри-исполнителей The Big Love Benefit Concert (18+). Все вырученные средства будут отправлены в благотворительный фонд Sweet Relief Musicians Fund, оказывающий помощь работникам музыкальной индустрии, пострадавшим от COVID-19. Стоимость билетов от 14,99 долларов.

24 декабря в 15:00 кинотеатр «Кристалл IMAX» и проект TheatreHD покажут спектакль Comedie Francais «Мнимый больной» (16+).

24 января в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Екатерининский дворец» (12+). Стоимость 200 рублей.

24 января в 22:00 легендарная исландская певица Бьорк (18+) выступит под аккомпанемент органа и оркестра. Билеты от 15 фунтов.

С 24 января Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку, посвященную 245-летию лет со дня рождения выдающегося немецкого писателя, романтика, сказочника, художника и музыканта Эрнста Теодора Амадея Гофмана (12+).

До 27 января Пермская арт-резиденция приглашает на фотовыставку Марины и Анатолия Долматовых. Проект «Красота повседневности» (0+) возник как отклик на 2020 год и предлагает насладиться моментами жизни, лучшими видами природы и личными воспоминаниями.

До 29 января Пермская арт-резиденция приглашает на выставку «Следующая станция» (0+) молодого художника Елизаветы Юшковой. В экспозиции представлено около 40 живописных работ, объекты, инсталляция.

До 31 января на Заводе им. Шпагина проходит фестиваль СНЕГОWEEK (0+). Детей и взрослых ждут зимние уличные развлечения.

До 28 февраля в четырёх районах Перми будут работать уличные выставки, в состав которых вошли репродукции графики Бориса Ермолаева, работ Зои Матвеевой-Мостовой и Аркадия Амирханова, пейзажей XVIII—XXI веков (0+). На площади перед Дворцом культуры «Искра» в Орджоникидзевском районе разместилась выставка репродукций рисунков пермского художника-графика Аркадия Амирханова «Новогодье» из коллекции Пермской художественной галереи. На бульваре Советской армии в Свердловском районе можно увидеть выставку репродукций работ Зои Матвеевой-Мостовой. На площади Дружбы в Мотовилихинском районе установили стенды с репродукциями графики Бориса Ермолаева. В сквере Александра Невского в Кировском районе Перми и на площади перед клубом «Юбилейный» в поселке Новые Ляды во время пешей прогулки можно будет посетить выставки репродукций пейзажей XVIII—XXI веков.

Анастасия Попова, «Снегопад на Покров»

До 2 марта галерея «Дом Боне» проводит персональную выставку Анастасии Поповой «Простор и тишина» (0+). Основная тема выставки — поиск мгновений тишины и покоя в суетливом ритме современной жизни, обретение гармонии через совершенство и красоту окружающего мира, познание себя сквозь призму природных стихий.

До 4 апреля в Пермской государственной художественной галерее проходит выставка «Образы России в искусстве рубежа XIX—ХХ векаов» (0+). Выставка объединяет произведения искусства разных видов и жанров темой «Россия» и раскрывает тенденции развития русского искусства рубежа ХIХ—ХХ веков. В экспозиции представлено около 200 работ: живопись, графика, лубок, икона, плакаты, драгоценные металлы, фарфор, скульптура, первые издания книг о русском искусстве и архитектуре, художественные журналы и сатирические периодические издания рубежа XIX—XX веков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.