Общее число инфицированных COVID-19 жителей Прикамья превысило 37 тыс. человек За сутки зафиксировано 296 новых случаев заражения Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 296 новых случаев заболевания коронавирусом. За это же время вылечились 289 человек, скончались — 15.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 37 183 инфицированных, из них 30 599 — вылечились, 2356 — скончались (1355 — напрямую от вируса, 1001 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4542 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 86 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 41,9%.

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