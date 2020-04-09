Выгодная покупка: квартира плюс машино-место Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Подземный паркинг с видеонаблюдением, бесключевым доступом автомобилей и выходом из лифтового холла каждой секции1 — неотъемлемая часть современного жилья. Наличие собственного удобного парковочного места на подземном паркинге гарантирует вам защиту от неблагоприятных погодных условий и повреждений автомобиля, а также позволяет экономить время по утрам: только представьте, что, несмотря на капризы пермской погоды, вы всегда садитесь в тёплый чистый автомобиль, не тратя время на его прогрев и очистку от снега, сообщает пресс-служба PAN City Group.

ЖК SMARTCity2 от PAN City Group3 — это удобная локация в сочетании с комфортом и качеством высокотехнологичного жилья. На территории жилого квартала расположатся три секции переменной этажности — от 9 до 25 этажей, кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и всё, что нужно для комфортной жизни, в том числе удобный двухуровневый подземный паркинг.Автомобилей с каждым годом становится всё больше и больше, поэтому вопрос парковки и его комфортного хранения не теряет своей актуальности.

PAN City Group

Одновременная покупка квартиры и машино-места — однозначно выгодное решение. Стоимость машино-мест растёт с увеличением процента готовности жилого комплекса, а их наличие тает: к моменту сдачи дома в эксплуатацию подземные парковочные места уже будут реализованы полностью. Успевайте зафиксировать выгодную цену на парковку: при единовременной оплате наличными или с привлечением ипотечных средств4 вы приобретаете маши-место по минимальной стоимости — 550 тыс. руб.

Кроме того, застройщик предлагает уникальные условия рассрочки5 платежа на 6 месяцев, 1 год или до 30.06.2022. Это удобно: при первоначальном взносе от 15% вы можете выплачивать всего от 10 тыс. руб. в месяц, а остаток суммы — в конце периода рассрочки.

PAN City Group

ЖК SMART City — интеллектуальный дом,в котором будет внедрён целый комплекс объединённых систем: IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа, интеллектуальное управление освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционный сбор показаний приборов учёта и многое другое. Помимо базовых элементов умного дома SMARTCity предусматривает возможность интеграции умных решений индивидуально в каждой квартире. Только представьте, что ваш дом — это «живое» пространство, которое контролирует температуру и влажность воздуха, освещение, заботится о вашей безопасности, узнаёт вас, учится и даже общается. Фантастика? Нет, это будущее, которое PAN City Group строит уже сегодня.

PAN City Group

Выбирайте подходящую квартиру: в жилом квартале SMART City представлены 32 варианта планировочных решений площадью от 31,8 кв. м до 73,8 кв. м. Правильные и продуманные планировки позволяют разместить всё необходимое для жизни, не переплачивая за лишние метры. Все квартиры будут иметь автоматизированные приборы учёта и лучевую систему отопления. Функциональность и удобство — основные критерии, которыми руководствовался застройщик при проектировании жилого квартала.

Уникальная ставка 5,99%6 в рамках ипотечной госпрограммы 2020 года, первоначальный взнос от 15% и срок кредита до 25 лет позволят вам стать владельцем современной уютной квартиры в новом жилом комплексе на выгодных условиях. А персональный менеджер отдела продаж компании PANCityGroup бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через приложение PAN в AppStore и PlayMarket .

1 Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК SMART City на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. -0,900. Выход из помещения автостоянки ЖК SMART City на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале, отм. -3,950, осуществляется на улицу.

2ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

3PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

4Ипотека АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Подробности в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).

5Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». При рассрочке на 6 месяцев стоимость машино-места составит 565 тыс. руб., при рассрочке на 12 месяцев — 575 тыс. руб., при рассрочке до 30.06.2022 — 590 тыс. руб. Подробные условия — на https://morion-smartcity.ru/mashinomesta/usloviya-pokupki/.

6Процентная ставка по ипотеке 5,99% предоставляется при кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская д. 52а, при первоначальном взносе от 15% на срок до 25 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8-800-100-10-40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г.

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