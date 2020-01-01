Алиса Окулова В прошлом году ломбарды дали в долг пермякам 923 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2020 года ломбарды Пермского края заняли жителям 923 млн руб., это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЦБ РФ по Пермскому краю.

По данным ЦБ, всего в регионе зарегистрировано 82 ломбарда (на 13% меньше, чем годом ранее). Всего они заключили с жителями 148 тыс. договоров займа (на 19% меньше).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.