Мария Сыропятова В торговой сети «Семья» сменился директор Сергей Крылов сменил Ксению Новикову Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На посту директора торговой сети «Семья» Ксению Новикову сменил руководитель подразделения логистики компании Сергей Крылов. Кадровые изменения основного юрлица торговой сети ООО «Большая Семья» внесены в ЕГРЮЛ 19 января 2021 года.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Ксения Новикова была назначена директором по инвестициям и развитию ООО «Семья-Ритейл».

«Основной задачей ООО «Семья Ритейл» становится разработка стратегии и привлечение инвестиций», — отметила Ксения Новикова.

По её словам, основными задачами на новой должности станут курирование общих стратегических, финансовых и иных вопросов, связанных с продуктовыми бизнесами холдинга.

Напомним, в 2019 году выручка ООО «Большая Семья» составила 5,8 млрд руб., что на 1,45 млрд меньше, чем годом ранее. Прибыль компании в 2019 году составила 81,2 млн руб., в то время как в 2018 году был показан убыток в 4,7 млн руб.

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