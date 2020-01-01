В Пермской филармонии прозвучат хоральные прелюдии с рождественскими колокольчиками Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Всё многообразие и великолепие звуковых красок органа представит известный органист, солист Свердловской филармонии Тарас Багинец. Об этом сообщает пресс-служба Пермской филармонии.

В программе концертного вечера Пермской филармонии (6+) — шедевры немецкого и французского барокко, сочинения романтической эпохи и музыка ХХ века.

Концерт откроется творениями великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. 300 лет его музыка, отличающаяся высоким совершенством, находит путь к сердцу каждого, кто встречается с нею. Прозвучат произведения восхитительной красоты и гармонии: Сонатина из известной Кантаты №106 Actus tragicus; Прелюдия и фуга До мажор, BWV 545; Хоральная прелюдия «В нежнейшем ликовании» (с рождественскими колокольчиками).

Этот вечер также украсят сочинения французских композиторов. Прозвучат чудесные «Ноэли» — популярные во Франции органные мелодии на рождественские темы. Их авторы — блестящие композиторы и органные импровизаторы: представитель эпохи барокко, главным образом стиля рококо Луи Клод Дакен и представитель симфонической органной музыки XX века Анри Мюле.

Концерт продолжит музыка заката барокко — два гимна французской революции: «Марсельеза» и Ca-ira («Так победим») в аранжировке Клода Бальбатра.

Французская музыка романтизма второй половины XIX века будет представлена «Героической пьесой» гениального Сезара Франка, родоначальника французского симфонического органа.

Завершит программу концерта знаменитая праздничная Соната Finale из Торжественной мессы (Messa solenne) выдающегося итальянского мастера XIX века Винченцо Петрали.

25 января в 19:00. Органный концертный зал.

Лауреат международных конкурсов Тарас Багинец — солист Свердловской филармонии, органист, клавесинист. Основатель и художественный руководитель Bach-festʼа, ежегодно проходящего в Екатеринбурге в марте.

Выпускник Харьковского института искусств и магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, класс органа у Д. Ф. Зарецкого. Совершенствовал мастерство у ведущих европейских профессоров: Хайнриха Вальтера (Германия), Михаэля Рэдулеску (Австрия), Ханса Фагиуса (Швеция), Зигмунда Сатмари (Германия), Людгера Ломанна (Германия). Один из наиболее востребованных и активно гастролирующих органистов в России. Его концерты состоялись в престижных залах Германии, Франции, Италии, знаменитых соборах Европы на исторических органах XVII–XIX веков. Среди записей музыканта — компакт-диски «Иоганн Себастьян Бах», «Золотая эпоха органной музыки. Германия», «И.-С. Бах. Лейпцигские фантазии. Часть I», «И.-С. Бах и французская классическая музыка» на историческом органе Иоганна Андреаса Зильбермана в Страсбурге.

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