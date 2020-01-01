Пермская «Лыжня России» пройдёт без массового забега Из-за пандемии каждый участник будет проходить дистанцию в любом удобном месте, мероприятие растянется на две недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Традиционная «Лыжня России» из-за пандемии меняет формат. Как пояснили в краевом минспорта, в этом году не будет единого массового забега, а каждый участник будет преодолевать дистанцию индивидуально в любом выбранном месте.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— По-прежнему в «Лыжне России» смогут принять участие все желающие, независимо от возраста и спортивной подготовки. Но теперь это будет не массовый забег. А каждый сможет преодолеть одну из трёх дистанций на выбор — 2,5 км или 10 км, в удобное время и в любом месте.

При этом каждый участник должен доказать, что действительно преодолел выбранную дистанцию.

Для этого минспорта утвердило следующий алгоритм: с 26 января необходимо пройти регистрацию на портале «Умный спорт», зарегистрировать там свой аккаунт и получить индивидуальный номер. Участникам, выбравшим забег на 2 км, необходимо загрузить фото или видео после финиша и время преодоления маршрута. Пройти 2 км на лыжах можно будет сразу после регистрации и до 13 февраля.

Для тех, кто выберет дистанцию 5 км или 10 км, нужно будет загрузить в аккаунт скриншот с приложения или фото фитнес-браслета, на котором отражены длина дистанции и время её преодоления. При этом им нужно будет преодолеть дистанцию в период с 26 января до 7 февраля.

Лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории, примут участие в суперфинале, который состоится 13 февраля на лыжной базе «Прикамье».

Отметим, что в прошлом году в «Лыжне России» приняли участие 20 тыс. жителей Пермского края (из них 6 тыс. — в Перми). Но тогда мероприятие проводилось традиционно, то есть в виде массового забега.

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