Алиса Окулова Количество выданных банками кредитных карт в Прикамье сократилось на 25,5% Тенденция сокращения характерна для всех регионов Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году банки Пермского края выдали 171,3 тыс. кредитных карт. Это на 25,5% меньше, чем в 2019 году (тогда банки выдали 229,8 тыс. кредитных карт). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение выдачи характерно регионах страны. При этом самую серьёзную динамику сокращения продемонстрировали Московская область (-30,9%), Москва (-30,0%), Приморский край (-29,8%).

Генеральный директор НБКИ Алексей Волков:

— В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%. При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года.

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