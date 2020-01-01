В столице Прикамья ещё 25 улиц ускорили в интернете
С начала января инженеры «МегаФона» провели модернизацию базовых станций, увеличили ёмкость и пропускную способность сети в Перми. Ещё 15 тыс. жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет, сообщает пресс-служба «МегаФона».
Проведённые работы связисты сравнивают с дорожными.
«Представьте, что вместо двух полос вы выезжаете на четырёхполосную высокоскоростную магистраль — скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться ещё быстрее, и никаких «мобильных пробок», — отмечают в компании.
Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:
· Стахановская;
· Танкистов;
· Карпинского;
· Островского;
· Белинского;
· Куйбышева;
· Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»);
· Кабельщиков;
· Репина;
· Бумажников;
· Гайвинская;
· Васнецова;
· Огородников;
· Кировградская
· Мостовая;
· Маяковского;
· Есенина;
· Фоминская;
· Набережная 3-я;
· Спешилова;
· Торфяная;
· Борцов Революции;
· Маршала Жукова;
· Брикетная;
· Промышленная.
Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».
«За счёт использования широкого спектра частот нам удаётся обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в два раза», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.
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