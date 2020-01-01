В столице Прикамья ещё 25 улиц ускорили в интернете Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

С начала января инженеры «МегаФона» провели модернизацию базовых станций, увеличили ёмкость и пропускную способность сети в Перми. Ещё 15 тыс. жителей от Закамска до Голованово получили более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Проведённые работы связисты сравнивают с дорожными.

«Представьте, что вместо двух полос вы выезжаете на четырёхполосную высокоскоростную магистраль — скорость движения машин вырастет. Так и в интернете: данные будут грузиться ещё быстрее, и никаких «мобильных пробок», — отмечают в компании.

Улучшения могут оценить жители всех микрорайонов Перми, а именно следующих улиц:

· Стахановская;

· Танкистов;

· Карпинского;

· Островского;

· Белинского;

· Куйбышева;

· Чернышевского (включая ЖК «Альпийская горка»);

· Кабельщиков;

· Репина;

· Бумажников;

· Гайвинская;

· Васнецова;

· Огородников;

· Кировградская

· Мостовая;

· Маяковского;

· Есенина;

· Фоминская;

· Набережная 3-я;

· Спешилова;

· Торфяная;

· Борцов Революции;

· Маршала Жукова;

· Брикетная;

· Промышленная.

Качество связи также стало лучше в районе Пермского целлюлозно-бумажного комбината и на территории стадиона «Звезда».

«За счёт использования широкого спектра частот нам удаётся обеспечить стабильно высокие скорости максимальному количеству пользователей. Теперь наша сеть легче справляется с интенсивными нагрузками, а мобильный интернет в смартфонах горожан стал быстрее в два раза», — рассказал директор «МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

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