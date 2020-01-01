Елена Синица В Прикамье могут увеличить расходы на культуру Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты приняли постановление о повышении доступности и качества услуг в учреждениях культуры.

Согласно постановлению, будут разработаны программы по развитию общедоступных (в том числе муниципальных) библиотек и популяризации филармонической музыки. Кроме того, будет рассмотрен вариант увеличения расходов на поддержку культурной отрасли.

Также будут решены вопросы по доступности учреждений для инвалидов, приведению в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры. По новому постановлению планируется обновление материально-технической базы и пополнение книжных фондов библиотек.

«Важно, чтобы учреждения культуры имели развитую инфраструктуру, современное оснащение и комфортные условия для работников отрасли и досуга жителей», — отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.





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