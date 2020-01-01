Госдума приняла в третьем чтении поправки «Единой России» в Лесной кодекс о создании единой системы контроля за оборотом древесины Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты Государственной Думы приняли документ на пленарном заседании в среду, 20 января. Речь идет о создании электронной системы, которая будет содержать всю информацию об обороте древесины. С помощью такой системы государство усилит контроль за использованием лесов, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«Государство сможет эффективнее бороться с проблемными точками отрасли: лесными пожарами и «черными» лесорубами, — отмечает Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». — По сути, закон позволяет добиться декриминализации отрасли, сделать ее более прозрачной для всех игроков рынка. К слову, была одобрена поправка, в соответствии с которой информация о лесах будет бесплатной и доступной для граждан и юридических лиц. Мой избирательный округ самый богатый лесом в Пермском крае, поэтому совместно с лесоперерабочиками округа планирую отслеживать практику применения всех изменений».

Основное новшество — создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ЛесЕГАИС), которую готовятся запустить в 2023 году. Оператором ЛесЕГАИС станет Рослесхоз или подведомственная ему структура.

Вот еще некоторые изменения:

• Закон запретит находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду.

• Арендаторы будут отвечать за тушение лесных пожаров.

• Разрешительные и отчетные документы по использованию лесов будут формироваться в электронном виде в единой государственной информационной системе. В этой же системе будут регистрироваться договоры по использованию лесов, сопроводительные документы на перевозку древесины, лесные склады и объекты переработки.

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