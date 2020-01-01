В Пермском крае официально подвели итоги прошлогодних выборов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 21 января, в ходе первого в этом году пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края председатель избирательной комиссии Игорь Вагин представил отчёты о расходовании средств регионального бюджета на подготовку и проведение выборов в прошлом году. А именно — досрочных выборов губернатора Пермского края, дополнительных выборов депутатов Заксобрания по округам №2, №13 и №17.

Напомним, всего на подготовку и проведение региональных кампаний 13 сентября 2020 года было выделено 290,7 млн руб. Из них 10,3 млн руб. были возвращены обратно — эту сумму удалось сэкономить по итогам проведения закупок.

Игорь Вагин пояснил, что все отчёты о расходовании средств прошли проверку в Контрольно-счётной палате Пермского края.

Депутаты утвердили отчёты крайизбиркома. Отметим, что только после этого шага выборы считаются окончательно завершёнными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.