Елена Лодыгина журналист Администрация Перми вновь сдвинула сроки по взысканию убытков с подрядчика реконструкции детсада №409 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: группа садика vk.com

Пермская мэрия обратилась в гордуму с поправками о продлении сроков взыскания убытков до 30 апреля 2021 года. Речь идёт о реконструкции детского сада №409, подрядчик которого вёл работы с нарушениями сроков. Контракт с ним был расторгнут, а убытки — 1,5 млн руб. и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 518 тыс. руб. — до сих пор не взысканы.

Как пояснил на комитете по бюджету и налогам Пермской гордумы замглавы Перми Виктор Агеев, в ходе судебного разбирательства (которое длится с 2018 года — прим. ред.) судом была назначена строительно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято судебное решение.

Напомним, подрядчиком при реконструкции детского сада №409 стала компания ООО «Эстком». Работы начались в июне 2016 года, а завершились в декабре 2018 года, хотя изначально они должны были завершиться в апреле 2017 года.

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