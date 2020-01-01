В Прикамье — 297 новых случаев заражения коронавирусом Общее количество заражений превысило 36,8 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19. За то же время скончались 16 инфицированных, выздоровели 293 человека.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе вирус выявлен у 36 887 жителей. Из них 30 310 — выздоровели, 2342 — скончались.

На карантине находятся 4488 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 89 человек, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 45,5%.

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