В Прикамье — 297 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество заражений превысило 36,8 тыс.
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 297 новых случаев заражения COVID-19. За то же время скончались 16 инфицированных, выздоровели 293 человека.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе вирус выявлен у 36 887 жителей. Из них 30 310 — выздоровели, 2342 — скончались.
На карантине находятся 4488 человек. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 89 человек, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 45,5%.
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