Мария Сыропятова Пермский край вошёл в десятку регионов с самым высоким дефицитом бюджета по итогам 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2020 году дефицит доходов бюджета Пермского края составил 22,9 млрд руб., что составило 12% от доходов бюджета. Об этом сообщает Федеральное казначейство.

Среди регионов России по проценту неисполнения доходов Пермский край находится на восьмом — десятом местах вместе с Челябинской областью, республиками Хакасия и Коми.

Лидером рейтинга стала Кемеровская область (-21 %), Тюменская область (-20 %), Удмуртская Республика (-16 %)

Всего, по данным казначейства, 58 из 85 регионов закончили год с дефицитом бюджета.



Напомним, в декабре краевое правительство взяло кредит из федерального бюджета в размере 6,9 млрд руб. под 0,1% годовых со сроком погашения до 1 июля 2021 года. На 1 декабря недовыполнение плана по доходам краевого бюджета составило 134,8 млрд руб., что на 21,6% меньше запланированного.

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