Елена Синица Председателя комитета Закосбрания по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина наградили почётным знаком Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

В четверг, 21 января, Законодательное собрание Пермского края поддержало награждение председателя комитета по развитию инфраструктуры Виктора Плюснина почётным знаком «За заслуги в развитии законодательства».

По словам первого заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры Александра Третьякова, начиная с 2006 года Виктор Плюснин внёс на рассмотрение свыше 160 законодательных инициатив.

«Виктор Борисович уже не первый созыв на практике своей деятельностью доказывает, что эффективно и результативно регулирует на законодательном уровне стратегии развития социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, градостроительства на территории Пермского края», — отметил Александр Третьяков.

В ходе заседания депутаты приняли проект постановления. Ранее он также был одобрен профильным комитетом и комиссией по наградам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.