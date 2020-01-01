Алиса Окулова В 2020 году прикамские судебные приставы арестовали более тысячи автомобилей стоимостью 360 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году судебные приставы Пермского края арестовали 1,1 тыс. автомобилей должников, общей стоимостью около 360 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Самыми дорогостоящими автомобилями стали BMW 740d xDrive стоимостью более 6 млн руб., Volvo VNL за 4 млн руб. и Тoyota Land Сruiser 150 Рrado стоимостью около 3 млн руб.

Всего на реализацию в прошлом году приставы передали 450 автомобилей на сумму порядка 180 млн руб.

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