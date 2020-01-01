Татьяна Сукрушева Чердыни присвоен статус достопримечательного места Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городу Чердыни присвоен статус «достопримечательное место». Документ об этом 20 января издан Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Официально городу присвоен топоним «Уездный город Чердынь».

В пресс-службе краевой администрации уточнили, что сделано это с целью комлексно охватить все культурные объекты на территории города и сохранить тем самым его исторический облик.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.