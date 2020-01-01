Мария Сыропятова Реконструкцию набережной Камы полностью завершат к сентябрю Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Капитальный ремонт набережной Камы и завершающие работы на ней будут закончены к 1 сентября 2021 года. Об этом 20 января на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассказал замглавы Перми Анатолий Дашкевич.

По его словам осталось доделать комплекс зимнего плавания, здания администрации набережной, тротуары в районе порта Пермь, поле для мини-футбола.

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