Мария Сыропятова
Реконструкцию набережной Камы полностью завершат к сентябрю
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Капитальный ремонт набережной Камы и завершающие работы на ней будут закончены к 1 сентября 2021 года. Об этом 20 января на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассказал замглавы Перми Анатолий Дашкевич.
По его словам осталось доделать комплекс зимнего плавания, здания администрации набережной, тротуары в районе порта Пермь, поле для мини-футбола.
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