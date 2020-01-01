Елена Синица Александр Репин заявил об участии в конкурсе на пост главы Перми Он считает, что хорошо подготовлен к этой должности Поделиться Поделиться Твитнуть

Александ Репин. Фото: личная страница в Facebook

Владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что подаст заявку на участие в конкурсе на должность главы Перми.

«Я состоявшийся хозяйственник. Управляющая компания «Сатурн-Р» на протяжении нескольких лет занимает первое место в общегородском рейтинге. Объективно, я хорошо подготовлен к этой должности», — написал Александр Репин в соцсетях.

Кроме этого, он отметил, что «ничем не уступает врио главы города Алексею Дёмкину».

Ранее Александр Репин выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора Пермского края, однако не прошёл муниципальный фильтр.

Напомним, конкурс по выбору главы города планируется провести 18 марта 2021 года. Также об участии в конкурсе заявили общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.