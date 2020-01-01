Елена Синица Сеть кинотеатров «Синема парк» может приостановить деятельность Кинотеатры терпят убытки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сеть кинотеатров «Синема парк» может приостановить деятельность в России. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.

«Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута денежные средства в счёт погашения долга», — сообщается в письме Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

По данным издания, речь идёт о 450 млн руб. новогодней выручки объединённой киносети «Формула кино» и «Синема парк».

Кроме этого, Березин в письме сообщил, что в результате киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков».

В Перми работают три кинотеатра сети — «Кристалл», в ТЦ «Колизей-Сinema» и ТРК «Семья».

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