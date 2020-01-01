Торговый дом ПЗСП проведёт для жителей Пермского края презентацию по строительству дома из газобетона
Для своих клиентов, жителей Прикамья, Торговый дом ПЗСП проводит бесплатные презентации «Как построить дом из газобетона ПЗСП». Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.
В рамках презентаций специалисты компании расскажут об основных ошибках, которые допускаются при строительстве индивидуальных домов из газобетона, а также ответят на все возникающие вопросы. Ближайшие презентации пройдут в Березниках — 22 января — и в Соликамске — 29 января. Все участники мероприятия получат проект дома в подарок!
Кстати, у Торгового дома ПЗСП есть уникальные предложения и для жителей Перми. С октября для физических лиц действует традиционная акция «Зимнее хранение», которая даёт возможность клиентам оплатить товары сейчас, а забрать их весной сразу на строительную площадку, что позволяет застраховаться от сезонного повышения цен. В этом году условия «Зимнего хранения» распространяются на газобетонные блоки производства АО «ПЗСП», кирпич, а также утеплитель разных марок. При этом компания предоставляет компенсацию доставки блоков и сопутствующих товаров.
Напомним, ООО «Торговый дом ПЗСП» реализует продукцию АО «ПЗСП», одного из крупнейших производителей газобетона в Пермском крае. На сегодняшний день автоклавный газобетон считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом. Основные достоинства газобетона ПЗСП автоклавного твердения обусловлены его безупречными техническими характеристиками: высокая прочность и долговечность, пожарная безопасность, экологичность, повышенная морозоустойчивость, отличная звукоизоляция, низкий уровень теплопотерь.
Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.
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