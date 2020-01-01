Торговый дом ПЗСП проведёт для жителей Пермского края презентацию по строительству дома из газобетона Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

Для своих клиентов, жителей Прикамья, Торговый дом ПЗСП проводит бесплатные презентации «Как построить дом из газобетона ПЗСП». Об этом сообщает пресс-служба ПЗСП.

В рамках презентаций специалисты компании расскажут об основных ошибках, которые допускаются при строительстве индивидуальных домов из газобетона, а также ответят на все возникающие вопросы. Ближайшие презентации пройдут в Березниках — 22 января — и в Соликамске — 29 января. Все участники мероприятия получат проект дома в подарок!

Кстати, у Торгового дома ПЗСП есть уникальные предложения и для жителей Перми. С октября для физических лиц действует традиционная акция «Зимнее хранение», которая даёт возможность клиентам оплатить товары сейчас, а забрать их весной сразу на строительную площадку, что позволяет застраховаться от сезонного повышения цен. В этом году условия «Зимнего хранения» распространяются на газобетонные блоки производства АО «ПЗСП», кирпич, а также утеплитель разных марок. При этом компания предоставляет компенсацию доставки блоков и сопутствующих товаров.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Напомним, ООО «Торговый дом ПЗСП» реализует продукцию АО «ПЗСП», одного из крупнейших производителей газобетона в Пермском крае. На сегодняшний день автоклавный газобетон считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом. Основные достоинства газобетона ПЗСП автоклавного твердения обусловлены его безупречными техническими характеристиками: высокая прочность и долговечность, пожарная безопасность, экологичность, повышенная морозоустойчивость, отличная звукоизоляция, низкий уровень теплопотерь.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.