Татьяна Сукрушева Пассажиропоток в пермском аэропорту за прошлый год упал на 32,1% Больше всего пострадали международные рейсы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2020 года, пассажиропоток в международном аэропорту «Пермь» снизился на 32,1% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит «Рифей» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Больше всего пострадал пассажиропоток на международных рейсах, его показатель упал на 88,8%.

Рейсы внутри страны пострадали меньше — снижение составило 18,6%. Популярностью пользовались направления: Симферополь, Анапа, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой.

Самыми убыточными месяцами для аэропорта стали апрель и май, когда пассажиропоток упал на 92,3% и 91,7% соответственно.

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