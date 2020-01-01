Алиса Окулова В СК. им. Сухарева открылся новый скалодром, соответствующий уровню проведения там чемпионата мира Стоимость комплекса составила 73,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В пермском СК им. Сухарева завершились работы по монтажу нового скалодрома. Он уже открыт для спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Главная отличительная особенность от старого скалодрома в том, что новый соответствует уровню проведения чемпионатов Европы и мира.

Комплекс состоит из пяти частей. Две из них — мобильные, они будут использоваться при проведении крупных соревнований. Стоимость объекта составила 73,7 млн руб. с учётом установки оборудования.

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