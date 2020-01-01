Елена Синица Выделенные на проектирование аквапарка 200 млн руб. возвращены в краевой бюджет Власти заявили, что нашли потенциального инвестора строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края возвращены 200 млн руб., которые ранее были выделены из краевого бюджета на проектирование аквапарка. Об этом на комитете по бюджету Заксобрания сообщила и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова.

Напомним, в апреле 2020 года региональное правительство решило отказаться от выделения этих средств в уставный капитал ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь», которое должно было построить аквапарк. Таким образом власти отказались проектировать и строить объект за счёт бюджета.

Лариса Ведерникова отметила, что власти ведут переговоры с потенциальным инвестором в проект, поэтому сейчас рассматривается вариант его реализации в рамках государственно-частного партнёрства.

При этом озвученный в прошлом году участок в Кировском районе на ул. Калинина по-прежнему находится в приоритете.

«Правительство нашло частного инвестора, и это настоящее достижение. Это значит, что, независимо от возможностей бюджета, важные проекты могут развиваться благодаря механизмам государственно-частного партнёрства. Факт остается фактом — мы не тратим деньги из бюджета, но имеем шанс построить аквапарк», — отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.

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