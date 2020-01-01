В Прикамье — 298 новых случаев заражения коронавирусом Общее количество инфицированных за всё время достигло 36,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 298 новых случаев заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 303 человека, 23 — скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Прикамье общее количество инфицированных достигло 36 590 человек, из них 30 017 — вылечились, 2326 — скончались (1334 — напрямую от коронавируса, 992 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4608 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 89 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 43,9%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.